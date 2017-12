F1, Mondiale 2018: tutte le squadre e i piloti iscritti. Tra conferme e novità

Sono solamente 86 i giorni che ci separano dalle prime prove libere del Gran Premio di Australia di Melbourne. Poco meno di tre mesi per vedere, quindi, il via ufficiale alla stagione 2018. Un campionato che si annuncia, almeno sulla carta, ancora impreziosito dal duello di fuoco tra Mercedes e Ferrari e, soprattutto, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. 21 gare che ci porteranno in giro per il mondo con un grande comune denominatore: la continuità. Novità sia a livello tecnico che a livello di piloti, ce ne sono davvero poche. Chi ha concluso la stagione ad Abu Dhabi, infatti, riprenderà nuovamente volante e sedile e Melbourne, tranne il solo Felipe Massa che ha dato il suo (secondo) addio alla Formula Uno.

La vera storia di questo inverno motoristico è proprio rappresentato da chi sostituirà il brasiliano in Williams (al fianco del confermato Lance Stroll). Dopo tanti mesi nei quali si era detto e scritto di un imminente approdo del rientrante Robert Kubica nella classe regina del motorsport, questo grande sogno, a quanto filtra dall’Inghilterra, dovrebbe essere spezzato per mere questioni economiche. Porte chiuse in faccia al polacco, ma aperte, o per meglio dire spalancate, a Sergej Sirotkin (terza guida Renault della scorsa annata) che porterebbe fiori di milioni di sponsor per aggiudicarsi il volante che sembrava destinato a Kubica.

Del resto, come detto, nessuna novità. I top team, ma non solo, hanno scelto la continuità, prima di un 2019 nel quale vedremo una vera e propria rivoluzione. La Ferrari prosegue, infatti, nel suo rapporto con il sicuro binomio Sebastian Vettel-Kimi Raikkonen, mentre la Mercedes non scioglie la coppia Lewis Hamilton-Valtteri Bottas. Ultimo anno, con grande probabilità, per il duo Max Verstappen-Daniel Ricciardo in Red Bull, mentre la Force India mantiene i suoi “due galli nel pollaio” Sergio Perez e Esteban Ocon, rookie dell’anno in F1. La McLaren si è tenuta stretta Fernando Alonso, al quale affiancherà ancora Stoffel Vandoorne, dopo una buona stagione di esordio, mentre urgono passi in avanti in casa Haas da parte di Kevin Magnussen e Romain Grosjean.

Rimangono da analizzare quei team che, invece, la loro scelta sul 2018 l’hanno già messa in pratica durante il 2017. In Renault, per esempio, al fianco del confermato Nico Hulkenberg troviamo Carlos Sainz che, dopo il finale di campionato di quest’anno, inizierà dall’Australia il suo prossimo anno. Stesso dicasi per la Toro Rosso che riprenderà con chi aveva terminato, ovvero Pierre Gasly e Brendon Hartley e per la Alfa Romeo-Sauber con il confermato Marcus Ericsson e il ferrarista Charles Leclerc.

19 piloti su 20 sono già pronti per i test pre-stagionali di Barcellona che si terranno a febbraio. Rimane solo da stabilire se farà loro compagnia Robert Kubica o il russo Sergej Sirotkin. Per il resto la stagione 2018 è già ai nastri di partenza. Le prove libere di Melbourne sono davvero ad un passo..

ELENCO PILOTI MONDIALE FORMULA UNO 2018













alessandro.passanti@oasport.it

