Universiadi 2013, Calcio: Italia, non basta l’1-0 all’Inghilterra

Per la differenza reti, la nazionale di Valerio Bertotto esce di scena alle Universiadi 2013 di Kazan: dopo la sconfitta nel match inaugurale con la Malesia (2-0) e la vittoria a tavolino contro l’Algeria, gli azzurri erano attesi oggi dalla sfida verità con l’Inghilterra.

Bisognava vincere e farlo con due reti di scarto per passare alla seconda fase ed invece contro gli inglesi la vittoria è arrivata, ma soltanto di misura, grazie ad un gol di Federico Masi al 67′.

Adesso per gli azzurrini il torneo proseguirà venerdì con la sfida alla Turchia in programma alle 15 per le finali dal 9° al 16° posto.

Dopo l’argento europeo dell’Under 21 di Mangia ed il bronzo alla Confederations Cup della nazionale maggiore, non si può certo dire che le nazionali giovanili vivano un bel momento considerando anche la disastrosa partecipazione dell’Under 20 ai Giochi del Mediterraneo.

Foto: Union Venezia